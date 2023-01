CDU Rheinland-Pfalz berät über interne Turbulenzen

Mainz (dpa/lrs) - . Der Vorstand der CDU Rheinland-Pfalz ist am Dienstagabend zusammengekommen, um über den angekündigten Rücktritt von Fraktionschef Christian Baldauf zu beraten. Baldauf will nach Angaben aus der Partei darüber informieren, was in der Landtagsfraktion geplant ist und sich dazu mit den Vorstandsmitgliedern austauschen.