CDU Rheinland-Pfalz vor Wochen der Entscheidung

Mainz (dpa/lrs) - . Die Christdemokraten in Rheinland-Pfalz stehen vor einer neuen Kursbestimmung. Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung von CDU-Fraktionschef Christian Baldauf kommt der Vorstand der Landespartei am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) zu internen Beratungen zusammen. Baldauf will nach Angaben aus der Partei darüber informieren, was in der Landtagsfraktion geplant ist und sich dazu mit den Vorstandsmitgliedern austauschen.