CDU-Vorstand spricht Baldauf das Vertrauen aus

Baldauf hatte am 22. Dezember überraschend angekündigt, dass er Ende März den CDU-Fraktionsvorsitz abgeben werde. Der 55-Jährige begründete dies damit, dass es „jetzt Zeit“ sei, „den Übergang in der Landtagsfraktion einzuleiten“. Einzelne Fraktionsmitglieder sprachen anschließend aber von einer heftigen internen Kontroverse, in der Kritiker Baldaufs dessen Fraktionsvorsitz in Frage gestellt haben sollen.