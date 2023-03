ChatGPT und KI Schule und Uni: Lehrer wollen Handreichungen

Mainz (dpa/lrs) - . Textroboter ChatGPT und andere Instrumente der Künstlichen Intelligenz (KI) ziehen auch in den Schulen zwischen Westerwald und Südpfalz ein. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht Rheinland-Pfalz dafür gut vorbereitet. Viele Lehrer wünschen sich aber möglichst schnell mehr konkrete Handreichungen für den Alltag im Klassenzimmer. „Aktuell liegt die Last, dieses Themenfeld gewinnbringend in den schulischen Alltag zu integrieren, bei den einzelnen Lehrkräften, die sich selbstständig in die Materie einarbeiten“, stellt Matthias Fehl vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) fest.