Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz wieder leicht gestiegen

Koblenz (dpa/lrs) - . Die behördlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz nehmen wieder zu. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag eine Inzidenz von 149,3 Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Donnerstag vergangener Woche lag der Wert bei 137,0 - dies war der bislang niedrigste Stand in diesem Jahr.