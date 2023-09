Corona-Lage in Rheinland-Pfalz: So ist die aktuelle Lage

Wie sehen die genauen Zahlen aktuell aus?

Die Corona-Zahlen sind derzeit nur bedingt aussagekräftig, weil insgesamt sehr viel weniger getestet wird als vor einem Jahr und auch nur bestätigte PCR-Tests in die Statistiken einfließen. Laut dem Landesuntersuchungsamt lag die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz zuletzt bei 9,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern (9,2 in der Vorwoche). In Rheinhessen und an der Nahe war die Inzidenz dabei mit 13,4 Fällen deutlich höher als in den anderen Regionen im Land (Vorwoche: 14,8). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz sank in Rheinland-Pfalz im Vergleich zur Vorwoche derweil von 3,09 auf 2,22 (Stand 21. September). Deutschlandweit beobachtet das Robert Koch-Institut (RKI), dass sich die Dynamik für Covid-19 zuletzt wieder etwas verlangsamt hat. Auf dem Vormarsch ist weiterhin die neue Variante EG.5. Deren Anteil lag bereits Anfang September bei knapp 32 Prozent der analysierten Covid-19-Infektionen in Deutschland.