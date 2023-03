Cybercrime und Datenberge: Polizei wird neu aufgestellt

„Wir wollen es künftig ermöglichen, ein gewisses Kontingent an Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern direkt in eigenen „Kripo-Studiengängen“ in Studium und Beruf starten zu lassen“, sagte Ebling. Durben rechnet damit, dass in einem Jahr 30 bis 60 jungen Menschen dieses Angebot gemacht werden könne.