Cybersicherheit: Rheinland-Pfalz und BSI kooperieren enger

Mainz (dpa/lrs) - . Im Kampf gegen Cyberangriffe arbeiten das Land Rheinland-Pfalz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) künftig noch enger zusammen. Der rheinland-pfälzische Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) und BSI-Vizepräsident Gerhard Schabhüser unterzeichneten am Donnerstag in Mainz eine entsprechende Kooperationsvereinbarung, wie das Digitalisierungsministerium mitteilte.