Das geschieht beim Landesparteitag der SPD in Mainz

Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer verkündete Roger Lewentz (links), dass er wieder für den SPD-Landesvorsitz kandidieren werde. In Mainz findet der Parteitag mit seiner möglichen Wiederwahl nun statt.

Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer verkündete Roger Lewentz (links), dass er wieder für den SPD-Landesvorsitz kandidieren werde. In Mainz findet der Parteitag mit seiner möglichen Wiederwahl nun statt.

Die SPD in Rheinland-Pfalz wählt beim Parteitag einen Vorsitzenden. Das wird mit wenig Spannung erwartet – Roger Lewentz tritt erneut an. Was sonst noch beim Parteitag ansteht.