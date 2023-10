Das sind die Themen beim Landesparteitag der SPD in Mainz

Mainz. Die SPD hat zuletzt bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern schlecht abgeschnitten. In Rheinland-Pfalz stellt die SPD mit Grünen und FDP die Regierung. „Man hat nach wie vor eine populäre Ministerpräsidentin“, sagt der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier. Doch zuletzt hat die SPD auch hierzulande Niederlagen einstecken müssen: In Mainz stellen Sozialdemokraten nach 78 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister. In Ludwigshafen ist die Oberbürgermeisterin im Sommer aus der SPD ausgetreten. Der nächste Wahlkampf steht bevor: Im Juni 2024 ist Europawahl. Bei einer Versammlung am Samstag, 4. November, in der Alten Lokhalle in Mainz will sich die SPD Rheinland-Pfalz darauf vorbereiten und außerdem ihren Landesvorstand neu wählen. Roger Lewentz will Parteichef bleiben.