Debatte zu GEMA-Gebühren für ehrenamtliche Veranstaltungen

Mainz (dpa/lrs) - . Ein Antrag der CDU-Fraktion zur Übernahme bestimmter Gebühren für Veranstaltungen ehrenamtlicher Organisationen durch das Land ist im rheinland-pfälzischen Landtag gescheitert. Die Unionsfraktion hatte gefordert, dass das Land künftig in einem gewissen Maße GEMA-Gebühren bei nicht kommerziellen Veranstaltungen solcher Organisationen tragen soll, also Gebühren für das Abspielen von Musik, die an die „Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte“ (GEMA) abgeführt werden müssen.