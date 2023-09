Debatte zu Verfassungsänderungen verspricht Konflikte

Mainz (dpa/lrs) - . Nach den von der CDU-Fraktion gemachten Vorschlägen für Änderungen an der rheinland-pfälzischen Landesverfassung sagen sich Konflikte an. Eine Begrenzung der Amtszeit der Ministerpräsidenten stehe ebenso wenig zur Debatte wie der Vorschlag, dass Landtags-Untersuchungsausschüssen künftig „Nicht-Parlamentarier“ vorstehen sollten, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag in Mainz. Die Idee, dass U-Ausschüssen künftig eine „neutrale Person“ - wie es in dem Papier der Unionsfraktion heißt, vorstehen solle, sei eine Schwächung des Parlaments und kontraproduktiv. Für eine Begrenzung der Amtszeit des Regierungschefs gebe es keinerlei Notwendigkeit.