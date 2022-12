Demonstration gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran

Mainz (dpa/lrs) - . Rund 200 Menschen haben am Mittwoch in Mainz gegen Menschenrechtsverletzungen und Gewalt im Iran demonstriert. Redner forderten Freiheit für politische Gefangene und von der Todesstrafe bedrohte Menschen in dem Land. Viele Teilnehmer der Kundgebung vor dem Landtag zeigten Fotos von inhaftierten Menschen. Auch Ärzte seien im Iran gefoltert, entführt und gegangen worden, weil sie den Demonstranten helfen wollten, sagte Rahim Schmidt vom Verein Armut und Gesundheit in Deutschland, der die Kundgebung organisiert hatte. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert und die Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbands, Barbara Römer, zeigten sich solidarisch mit den Demonstranten.