Deutschlands jüngste Uni legt Entwicklungsplan bis 2030 vor

Der neue Entwicklungsplan der Universität Koblenz namens „uk2030“ hat vier Schwerpunkte. Erstens Forschung: Diese soll weiter intensiviert und dabei etwa die Mitgliedschaft in der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) angestrebt werden. Zweitens Studium und Lehre: Hier geht es zum Beispiel um die „schnelle Anpassung des Studienangebots an gesellschaftliche Anforderungen“. Drittens „Transfer“: Die Uni Koblenz sucht einen noch engeren Austausch mit Bürgern, Organisationen und Unternehmen. Viertens will sie nach eigenen Worten unter anderem „zu einer chancengerechteren, diverseren, toleranteren und nachhaltigeren Institution sowie zu einer noch attraktiveren Arbeitgeberin in der Region werden“.