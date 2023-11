Dialog zwischen Juden und Muslimen ein „wichtiges Zeichen“

Mainz (dpa/lrs) - . Angesichts des Krieges im Nahen Osten und der Folgen auch hierzulande haben sich Vertreter muslimischer Verbände in Rheinland-Pfalz und des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden getroffen. Dabei sei vereinbart worden, diesen Dialog fortzusetzen und zu vertiefen, teilten die Landesbeauftragte für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen, Monika Fuhr, und der Beauftragte für Migration und Integration, Miguel Vicente, am Mittwoch mit. Die beiden waren bei dem Treffen am Dienstagabend im Haus des Erinnerns in Mainz dabei. Sie sprachen von einem „wichtigen Zeichen für ein friedvolles Miteinander“.