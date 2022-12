Die Schwestern, ihr Bischof und der Streit um einen Millionendeal

Mainz Lokales / Generalvikar Praelat Dietmar Giebelmann in seinem Buero im Bischoeflichen Ordinariat Mainz - Foto: hbz/Judith Wallerius - No Model Release Dietmar Giebelmann gibt zu, dass man sich bei der Aufarbeitung der Verdachtsmomente in der Kita Weisenau mehr Zeit hätte nehmen und mehr Einzelgespräche hätte führen sollen. Foto: hbz/Judith Wallerius/Archiv (© hbz/Judith Wallerius/Archiv)