Dreyer: Benedikt hat die Kirche geprägt

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die historische Bedeutung des verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. gewürdigt. „Für uns in Deutschland war es ein herausragendes Ereignis, dass nach Jahrhunderten wieder ein Deutscher zum Papst gewählt wurde“, sagte sie am Samstag in Mainz. „Und wie immer man sein Lebenswerk einschätzt: Papst Benedikt hat zweifellos die katholische Kirche über Jahrzehnte maßgeblich geprägt.“