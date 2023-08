Dreyer besucht „Leuchttürme der Nachhaltigkeit“

Eine Kinderwerkstatt in Trier, bei der kulturelle Bildung mit nachhaltiger Entwicklung verbunden wird, steht am zweiten Tag auf dem Programm der Sommerreise. Im Anschluss wird Dreyer ebenfalls an ihrem Wohnort in Trier die Galerie Netzwerk besuchen, die Workshops zur Fassadenbegrünung anbietet. Zum Abschluss werden der Ministerpräsidentin auf dem Umweltcampus Birkenfeld nachhaltige Quartiersentwicklung, der Wasserstoffcampus sowie ein Solarcarport vorgestellt.