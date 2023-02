Dreyer: CDU kann Rechtsaußen nicht widerstehen

Wenn man für die Demokratie in Deutschland einstehen wolle, dann müsse man „klare Kante an dieser Stelle zeigen“, forderte Dreyer. Die AfD wolle sich gesellschaftliche Krisen zunutze machen. „Wenn wir es schaffen würden, die AfD aus dem Bundestag und den Landesparlamenten wieder herauszubringen, wäre das ein so großer Erfolg“, sagte sie unter dem Jubel der Parteimitglieder.