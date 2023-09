Dreyer: „Chemiepakt“ Deutschland soll kommen

Mainz/Berlin (dpa) - . Bis zum Ende des Jahres soll es einen „Chemiepakt“ Deutschland geben. Das hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) sowie mit Vertretern der Branche in Berlin gesagt. Zur Ausgestaltung dieses Chemiepakts soll es in unterschiedlichen Formaten weitere Gespräche bis zum Jahresende geben.