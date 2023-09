Dreyer: Finanzen von Ludwigshafen am Jahresende betrachten

Ludwigshafen/Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat mit Blick auf die stark angespannte finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen eine Prüfung zum Jahresende in Aussicht gestellt. „Es gibt eigentlich nur die Chance, dass man Ende des Jahres schaut, wo steht die Stadt und dann die Frage aufgreift, was macht man mit der Gesamtbilanz des Haushaltsjahres“, sagte Dreyer am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Mainz. „So werden wir das bei allen Städten und Gemeinden machen“, versprach Dreyer. Ludwigshafen treffe es immer besonders hart, wenn es eine Gewerbesteuerrückzahlung gebe. Von solchen Rückzahlungen seien aber mehrere Kommunen betroffen.