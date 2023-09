Dreyer für „Europa-Pakt“ zur Unterstützung für Industrie

Brüssel/Mainz (dpa) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich für eine gemeinsame europäische Initiative zur Unterstützung der Industrie ausgesprochen. „Ähnlich wie im Deutschland-Pakt, den Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufen hat, brauchen wir einen Europa-Pakt“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Brüssel am Rande von Gesprächen der Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder mit der EU-Kommission.