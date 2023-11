Dreyer, Hering und Fraktionschefs reden im Landtag zu Israel

Weitere Themen werden am Nachmittag die Asylpolitik sowie die geplante Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) sein. Die geplante POG-Novelle sieht unter anderem eine längere Höchstdauer für das sogenannte Vorbeugegewahrsam vor, wenn also Menschen zur Verhinderung einer möglicherweise bevorstehenden Straftat in Gewahrsam genommen werden.