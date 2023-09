Dreyer kritisiert Union in Diskussion um Bürgergeld-Erhöhung

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat davor gewarnt, in der Diskussion um das Bürgergeld die Empfänger dieser Leistung und Geringverdiener gegeneinander auszuspielen. In Richtung der CDU sagte Dreyer am Freitag, der Anstieg des Bürgergeldes orientiere sich an den gestiegenen Lebenshaltungskosten und sei gesetzlich festgelegt. Das Problem des Lohnabstandes lasse sich nicht dadurch lösen, indem man Bürgergeldempfängern weniger Geld zur Verfügung stelle und ihnen dadurch das ihnen Zustehende verwehre, sondern, indem man Menschen, die arbeiten, gute Löhne zahle, betonte Dreyer.