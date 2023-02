Dreyer und Rehlinger: Putin kann den Krieg jederzeit beenden

Saarbrücken (dpa/lrs) - . Am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes der Toten des Krieges gedacht. „Gemeinsam mit den Ukrainerinnen und Ukrainern hoffen wir auf ein baldiges Ende des Leidens und fordern Präsident (Wladimir) Putin auf, den Krieg zu beenden“, teilten die Regierungschefinnen Malu Dreyer und Anke Rehlinger (beide SPD) in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag in Saarbrücken mit. Dreyer ist am Freitag zu einem offiziellen Besuch bei Rehlinger im Saarland.