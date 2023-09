Dreyer warnt vor öffentlichem Streit wegen Flüchtlingskosten

Mainz (dpa) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ruft im Ringen zwischen dem Bund und den Ländern um die künftige Finanzierung der Flüchtlingskosten zur Sachlichkeit auf. Die Stimmung in der Bevölkerung und unter den Bürgermeistern mache auch ihr zwar Sorgen, sagte die Regierungschefin am Dienstag in Mainz. Deshalb in der Öffentlichkeit erneut über Geld zu streiten, sei aber der falsche Weg.