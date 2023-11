Dreyer will nach Gipfel mit Kommunen sprechen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte nach dem Bund-Länder-Gipfel Gespräche mit den Kommunen zur Finanzierung der Flüchtlingsversorgung an. Wie hoch die Entlastungen sein werden, werde jetzt geprüft, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. „Die Kommunen können aber davon ausgehen, dass wir auch mit ihnen gemeinsam eine Lösung finden, dass sie die Aufgabe bewältigen können.“