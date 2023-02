Dreyer zu Besuch im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird an diesem Freitag (10.00 Uhr) zu einem Besuch im Saarland erwartet. Auf dem Programm stehen ein Gespräch mit der saarländischen Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) in Saarbrücken und ein Firmenbesuch in Homburg. Thematisch soll es um den Strukturwandel in beiden Ländern gehen: Dazu gehörten Fragen der Weiterbildung von Arbeitskräften und Voraussetzungen bei der Infrastruktur etwa zu Herstellung und zum Transport von Wasserstoff.