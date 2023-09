Eder sorgt sich um Trinkwasserschutz in der Klimakrise

Der Norden des Landes sei davon deutlich weniger betroffen als der Süden, heißt es in der Antwort auf die Große Anfrage. In Rheinhessen, der Vorderpfälzischen Rheinniederung und im Pfälzerwald liege der Rückgang der Grundwasserneubildungsrate bei bis zu 50 Prozent - doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt mit 25 Prozent. Mit der verminderten Grundwasserneubildung steigt auch das Risiko einer Konzentrierung eingetragener Nähr- und Schadstoffe wie Nitrat. 97 Prozent des Trinkwassers in Rheinland-Pfalz werden aber aus dem Grundwasser entnommen.