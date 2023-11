Ehemaliger Linken-Landesvorsitzender aus Partei ausgetreten

Bülow war zuletzt Kreisvorsitzender der Linken in Neuwied gewesen. Die dortige Neuwahl des Vorstandes am Wochenende habe er abgewartet und dann Anfang der Woche seinen Austritt erklärt, sagte Bülow. „Warum? Weil die Partei eben nicht mehr die ist, in die ich eingetreten bin“, sagte der 58-Jährige. „Stattdessen sind Themen in den Mittelpunkt gerückt, die meiner Meinung nach weder die relevanten Zeitfragen sind noch besonders wählerwirksam sind.“ Sein Mandat im Kreistag will er weiter ausüben.