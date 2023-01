Erkältungen lassen Krankenstand kräftig steigen

Mainz (dpa/lrs) - . Der Krankenstand der bei der Techniker Krankenkasse (TK) versicherten Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz ist 2022 gegenüber dem Vorjahr um fast 29 Prozent gestiegen. „Besonders gravierend ist die Zunahme der Erkältungsdiagnosen“, teilte der TK Landesverband der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Rund 250.000 Berufstätige und Bezieher von Arbeitslosengeld I in Rheinland-Pfalz sind bei der TK versichert. Der Krankenstand in dieser Gruppe sei schon nach vorläufigen Zahlen von 4,2 Prozent (2021) auf 5,4 Prozent (2022) gestiegen und habe auch erneut über dem Bundesdurchschnitt von 5,1 Prozent gelegen.