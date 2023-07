Ermittlungen gegen ehemalige ADD-Vizepräsidentin eingestellt

Gänzlich durchgestanden ist der Fall für die frühere ADD-Vizepräsidentin und mittlerweile pensionierte Hermann aber noch nicht. Ein von der ADD und dem Innenministerium initiiertes beamtenrechtliches Disziplinarverfahren gegen Hermann läuft weiterhin. Hermann wird verdächtigt, die Ahrflut im Sommer 2021 benutzt zu haben, um in einen Familienurlaub in die USA fliegen zu können. Konkret soll Hermann ein dienstliches Gespräch an einer US-amerikanischen Universität über die Ahrflut konstruiert haben, um die damals strengen Corona-Auflagen bei der Einreise zu umgehen. Hermanns widersprüchliche Aussagen vor dem U-Ausschuss hatten das Innenministerium erst auf den Fall aufmerksam gemacht. Als Konsequenz droht Hermann die Kürzung oder gar der komplette Wegfall ihrer Pensionsansprüche.