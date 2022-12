Erste Aktion der „Letzten Generation“ in Mainz

Die Blockadeaktionen der „Letzten Generation“ begannen im Januar. Seitdem klebten sich Aktivisten auf Autobahnen, Zufahrtsstraßen zu Flughäfen oder Straßenkreuzungen in Innenstädten fest. Am Donnerstag gab es auch Aktionen am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) und am Flughafen München.