Erste Begegnungen mit dem Dativ: Geflüchtete lernen Deutsch

Kusel (dpa/lrs) - . Neu ankommende Flüchtlinge bleiben jetzt länger in der Erstaufnahme des Landes - dabei bemüht sich das Land um sinnvolle Angebote für die Menschen. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Kusel informierte sich der Staatssekretär im Integrationsministerium, David Profit (Grüne), am Freitag über den Deutschunterricht für Geflüchtete. In einer Klasse erklärte eine Lehrerin Unterschiede von Dativpronomen wie „mir“ und „dir“.