Erstes Jura-Staatsexamen elektronisch abgelegt

Mainz/Trier (dpa/lrs) - . Jura-Studenten und -Studentinnen haben in Rheinland-Pfalz erstmals das erste Staatsexamen auf Laptops geschrieben. „Es hat alles gut funktioniert“, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) zum Abschluss der Klausuren-Woche der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland, das die erste Staatsprüfung elektronisch anbiete. 259 der 365 Prüflinge - also etwa 70 Prozent - machten davon Gebrauch. Die übrigen schrieben die sechs fünfstündigen Klausuren wie bisher auf Papier.