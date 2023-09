Erstes Landtagsplenum nach der Sommerpause

Ein weiteres Thema wird das sogenannte Wasserentnahmeentgelt. Bislang ist die Entnahme von Grundwasser sowie Wasser aus oberirdischen Gewässern für die Bewässerung in der Land- und Forstwirtschaft kostenlos, das soll sich nach einem Gesetzentwurf aus dem Umweltministerium künftig ändern. Auch bei anderen Programmpunkten am Mittwoch wird es um Landwirtschaft gehen - konkret um Innovationen in der Branche sowie um die Bedeutung regionaler Landwirtschaft.