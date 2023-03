Ex-Innenminister Heinz Schwarz gestorben

Schwarz war 1947 in die CDU eingetreten und von 1955 bis 1961 Bundessekretär der Jungen Union Deutschlands. Von 1959 an saß er mit nur 31 Jahren für die CDU im Landtag. 1971 wurde er Innenminister im Kabinett des damaligen Ministerpräsidenten Helmut Kohl. 1976 wechselte er in den Deutschen Bundestag, wo er Mitglied im Auswärtigen Ausschuss war.