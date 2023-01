Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Rheinhessen

In Mainz-Bingen und an der Nahe läuft im Busverkehr derweil auch im neuen Jahr nicht alles rund. In den vergangenen Tagen ärgerten sich hier wieder viele über Ausfälle und die fehlenden Informationen in der App und an den Haltestellen. Neues Jahr, erstmal aber alte Probleme. Eigentlich sollte es ab Januar besser laufen bei der kommunalen Busgesellschaft.