Fast jeder Dritte in Rheinland-Pfalz mit Migrationserfahrung

Mainz (dpa/lrs) - . Fast ein Drittel der 4,04 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz haben selbst oder über ihre Eltern Migrationserfahrung. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt nach Daten des Mikrozensus bei 29 Prozent, wie das Familienministerium am Freitag mitteilte. Das Ministerium hat die Daten dazu in einer Grafik aufbereitet und im Internet veröffentlicht.