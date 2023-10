FDP-Kritik an Bundes-Ampel: Offener Brief

Berlin/Mainz (dpa/lrs) - . Von insgesamt 26 FDP-Landes- und Kommunalpolitikern, die in einem offenen Brief die Ampel-Koalition im Bund wegen der schlechten Wahlergebnisse in Hessen und Bayern infrage gestellt haben, sind 7 aus Rheinland-Pfalz. Der FDP-Landesverband wollte sich dazu nicht äußern. „Wir sind ja auch nicht der Adressat“, sagte ein Parteisprecher.