Finanzämter halten „Weihnachtsfrieden“ ein

Mainz (dpa/lrs) - . Die Finanzämter in Rheinland-Pfalz werden ab dem 23. Dezember für rund eine Woche den Steuerschuldnern weniger unangenehme Post zusenden. Mit dem traditionellen „Weihnachtsfrieden“ sollten die Bürger in der Zeit zwischen den Jahren entlastet werden, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Donnerstag in Mainz. Daher würden bis einschließlich 1. Januar keine Vollstreckungen und Betriebsprüfungen durchgeführt, maschinell erstellte Steuerbescheide und Mitteilungen würden jedoch weiterhin verschickt.