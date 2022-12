Finanzielle Entlastungen: Dreyer zählt Neuregelungen auf

Mainz (dpa/lrs) - . Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat zum Jahreswechsel auf die kommenden finanziellen Entlastungen für die Rheinland-Pfälzer hingewiesen. „Mit den 2023 in Kraft tretenden Entlastungsregelungen soll insbesondere jenen geholfen werden, die Hilfe aktuell am meisten benötigen, und dies sind Menschen mit wenig Geld sowie Familien und Kinder“, betonte die SPD-Politikerin am Freitag in Mainz. Ein Überblick der Leistungen: