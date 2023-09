Finanznot: Kommunen denken über niedrigere Standards nach

Mainz (dpa/lrs) - . Im Spannungsfeld von Geldnot und Fachkräftemangel muss nach Ansicht des Vorsitzenden des rheinland-pfälzischen Landkreistags, Achim Schwickert, über die Absenkung von Standards nachgedacht werden. „Wir werden uns in Zukunft nicht mehr alles leisten können“, sagte der CDU-Politiker und Landrat nach einem Treffen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Kabinett in Mainz. Als Beispiel nannte er die Größe von Kita-Gruppen und Quereinsteiger als Erziehende. „Das ist nicht ganz einfach, weil die Leute draußen in der Regel den Anspruch haben, dass alles bestqualifiziert sein muss, aber das werden wir uns nicht leisten können.“