Flut-Untersuchungsausschuss tagt hinter verschlossenen Türen

Mainz (dpa/lrs) - . Der Untersuchungsausschuss im rheinland-pfälzischen Landtag zur Flutkatastrophe im Ahrtal tagt heute hinter verschlossenen Türen. Bei dem Treffen in Mainz soll es unter anderem um einen Beweisantrag der Freien Wähler gehen, ein Gutachten zu den Vorkommnissen zu erörtern. Bei der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben gekommen: 135 in der Ahr-Region und einer im Raum Trier.