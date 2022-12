Forderung: Konzept für inklusive Schule in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) - . Die Vertretungen von Menschen mit Behinderungen fordern zusammen mit kommunalen Spitzenverbänden, Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften ein Gesamtkonzept für ein inklusives Schulsystem in Rheinland-Pfalz. Der Landesteilhabebeirat formulierte Empfehlungen an die Landesregierung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderungen, wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte.