Forderung nach mehr Personal im Justizvollzug

Mainz (dpa/lrs) - . Der rheinland-pfälzische Justizvollzug kämpft mit dem Fachkräftemangel. „Niemand kann gerade neue Stellen mit einem Wink mit dem Zauberstab neu besetzen“, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Mittwoch anlässlich der Landtagssitzung in Mainz. Deshalb werde konsequent an der Nachwuchsgewinnung gearbeitet. Der Justizvollzug nutze dazu etwa seit kurzer Zeit auch verstärkt die sozialen Medien, um über das teilweise in der Öffentlichkeit noch unbekannte Berufsbild zu informieren.