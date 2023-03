Forscher Jun: Gute Ausgangslage für Haase

Mainz (dpa/lrs) - . Der neue parteilose Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase hat nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Uwe Jun eine vielversprechende Ausgangslage bei der Suche nach Mehrheiten. Die gute finanzielle Situation der Stadt Mainz spiele dem neuen Stadtoberhaupt in die Karten. „Die günstige Situation erleichtert die Lage in erheblichem Maße, auch um Konzessionen an mehrere Parteien zu machen“, sagte der Wissenschaftler der Universität Trier der Deutschen Presse-Agentur.