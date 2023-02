Freie Wähler machen Ausstattung mit Bodycams zum Thema

Mainz (dpa/lrs) - . Die Ausstattung der rheinland-pfälzischen Polizei mit Bodycams wollen die Freien Wähler zum Thema in der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag machen. „Der Angriff auf die Polizisten in der Nacht zum vorigen Freitag in Trier hat eines verdeutlicht: Eine flächendeckende Ausstattung der Beamten mit Bodycams ist überfällig“, sagte der Vorsitzender der oppositionellen Landtagsfraktion, Joachim Streit, am Freitag. Alle Beamten im Einsatz müssten eine Bodycam bekommen.