Freie Wähler: Solarenergie-Ausbau „in homöopathischer Dosis“

Mainz (dpa/lrs) - . Nach der CDU werfen auch die Freien Wähler den Regierungsparteien mangelndes Engagement beim Ausbau der Solarenergie in Rheinland-Pfalz vor. „Mit dieser Photovoltaik-Ausbauplanung in homöopathischer Dosis wird die Energiewende hier im Land jedenfalls nicht gelingen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Freie-Wähler-Fraktion, Stephan Wefelscheid, am Dienstag in Mainz.