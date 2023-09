Freie Wähler stehen zu ihrem Bundesvorsitzenden Aiwanger

Koblenz (dpa/lrs) - . Der Landesvorstand der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz sieht die Vorwürfe gegen den Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger in der Flugblatt-Affäre entkräftet und „steht uneingeschränkt“ zu ihm. „Es darf kein Zweifel daran bestehen, dass Antisemitismus in der Partei Freie Wähler keinen Raum hat“, teilte der Landesvorstand am Sonntag in Koblenz mit. Dem Landesvorstand sei daher eine schnelle und vollständige Aufklärung „sehr wichtig“ gewesen. Die Freien Wähler sind nach CDU und AfD die dritte Oppositionspartei im Landtag.